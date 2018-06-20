Украина полностью поддержала выход США из СПЧ ООН

Украина поддержала США в выходе из Совета по правам человека при ООН.

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", - заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает "ДС".

Также в МИД считают, что Совет ООН сейчас находится в состоянии кризиса и заявляют о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.

В Министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически "устранили правозащитную тематику" с площадки диалога в Нью-Йорке.

Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.

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Напомним, Европейский союз считает, что решение США покинуть Совет ООН подрывает их роль защитника демократии в мире.