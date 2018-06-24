Названы первые результаты выборов президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на досрочных выборах главы государства, которые прошли в Турции 24 июня.

Как сообщает Reuters, после подсчета почти 20 процентов бюллетеней Эрдоган набирает около 60 процентов голосов. Затем идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, у него чуть более 27 процентов.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития с 54 процентами голосов по итогам обработки 12 процентов бюллетеней. Оппозиционная Народно-республиканская партия пока набирает более 14 процентов.

Напомним, во время досрочных выборов в Турции полиция стреляла по автомобилю с бюллетенями, которые намеревались вбросить в урны для голосования в ходе досрочных выборов.