Трамп в Сети высмеял людей, не веривших в его победу на выборах

Американский президент и глава Белого дома Дональд Трамп обнародовала в социальных сетях видеоролик, высмеивающий миллионы и миллионы тех людей, которые не верили в то, что он победит на выборах в 2016-м кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ролик был обнародован на странице президента США в сервисе микроблогов Twitter. Он начинается с объявления тогда еще коммерсанта Трампа о намерении баллотироваться. Далее идет нарезка из многочисленных высказываний людей, уверенно утверждавших, что ему никогда стать президентом. Затем в ролике показаны кадры из эфира телевизионного канала CNN в день выборов, где стремительно увеличивалось количество отдавших голоса за Трампа избирателей. Ролик заканчивается его триумфом на выборах.

"Тогда они просто не поняли этого. Зато понимают сейчас", — подписал Трамп свой пост в Twitter.

They just didn't get it, but they do now! pic.twitter.com/9T50NupkDy