Дочь посла США в РФ раскритиковала Трампа за встречу с Путиным

Дочь посла США в России Абби Хантсман и известная американская телеведущая на канале Fox News публично высказала критику в адрес президента США Дональда Трампа по причине его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Ни одни переговоры не достойны того, чтобы швырять свой народ и страну под колеса автобуса", - написала наследница дипломата в Twitter.

Ранее во время проведения прямого эфира на телеканале Fox News, обсуждая встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, она назвала лидеров диктаторами. Позже в Twitter она принесла извинения, почеркнув, что всем свойственно совершать ошибки.

Напомним, в Хельсинки прошли первые полноформатные переговоры президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Вместо запланированных на переговоры 90 минут, лидеры беседовали более двух часов.