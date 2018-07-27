"Кровный интерес": Путин рассказал о встрече в Хельсинки и большом плюсе Трампа

Встречу с главой США российский лидер назвал "полезной".
Президент РФ Владимир Путин самым большим плюсом главы США Дональда Трампа считает его стремление исполнять свои обещания.
"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям — американскому народу", — цитирует RT выступление Путина на пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС.
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При этом встречу с Трампом в Хельсинки российский лидер назвал "полезной".
"Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю… Мы же в Хельсинки говорили о том, в чем кровно заинтересованы наши государства", — уточнил Путин.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.
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Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.
Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.
Однако в итоге Трамп решил отложить очередную встречу с Путиным, так как в США ждут завершения российской "охоты на ведьм".