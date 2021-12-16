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Мощный сигнал Украине и совещание с Москвой: в НАТО объявили о новом плане безопасности Запада

16 декабря 2021, 12:27
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Украина должна самостоятельно принять решение о своем пути, сказал Йенс Столтенберг.

Столтенберг
В НАТО намерены пригласить Россию на совещание для обсуждения проблемных вопросов / Reuters

Североатлантический альянс на саммите в Мадриде, который состоится в следующем году, примет новую стратегическую концепцию организации в связи с изменением поведения России. В новом документе акцент поставят на сотрудничестве с партнерами, среди которых – Украина. Киев должен самостоятельно принятии решение о своем пути, однако в Альянсе считают, что сотрудничество с Киевом укрепляет организацию. С Россией будет проведен диалог, Москву пригласят на совещание со странами НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь блока безопасности Запада Йенс Столтенберг.

В ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга, который состоялся в четверг, 16 декабря, он рассказал о том, что уже в следующем году НАТО из-за ситуации с Россией примет новую стратегическую концепцию безопасности.Читайте также"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границ

"Мы решили сделать новую стратегическую концепцию, которая будет согласована на саммите НАТО в Мадриде в следующем году. Важна истина, которая изменилась, это поведение России", - отметил Столтенберг.

По его словам, в документе укажут, что Альянсу следует сотрудничать со странами-партнерами, в том числе и с Украиной. Как полагают в организации, работа с Киевом укрепляет коллективный блок безопасности Запада.

"И Украина сама должна определить свой путь. Мы считаем, что мы гораздо крепче вместе", - сказал генеральный секретарь.

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Также он добавил, что НАТО необходимо вести диалог с Россией. По этой причине Москву пригласят на совещание с представителями стран Североатлантического альянса.

"Хотим пригласить Москву на совещание НАТО-Россия. Диалог нужен", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico в конце октября опубликовали материалы, в которых говорилось о концентрации Россией войск у границ Украины. Журналисты представили спутниковые снимки передвижения военных подразделений.

Министр обороны Украина Алексей Резников заявил о том, что сейчас у границ находятся 94 тысячи российских военных. Если ситуация не изменится, Россия может сконцентрировать 175 тысяч военных у украинских кордонов. Однако в Киеве готовы к такому сценария.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков говорил, что маневры России с войсками в приграничных с Украиной районах связаны с, дескать, угрозой НАТО у российских рубежей. В Кремле сделали заявление об "обеспокоенности" и призвали к проведению встречи Путина с главой Белого дома Байденом.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря. По итогам дискуссии Байден осудил присутствие войск России у границ Украины и поддержал Киев. США не гарантировали РФ невступление украинского государства в Североатлантический альянс, как того требовали в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность отказа Киева от курса на НАТО в обмен на отвод войск РФ от украинских границ. Причиной тому он назвал отсутствие доверия обещаниям и гарантиям Москвы.

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