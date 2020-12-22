Путин подтвердил пожизненный иммунитет бывших президентов России

Путин подписал закон о пожизненных гарантиях для бывших президентов РФ 22 декабря / Reuters

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненную неприкосновенность бывший главам государства. Решение о лишении иммунитета данной категории граждан может принять Совет Федерации.

Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, закон был подписан Владимиром Путиным во вторник, 22 декабря. Закон предполагает внесение изменений в механизм лишения неприкосновенности бывших президентов страны. Процедуру должна инициировать Госдума, выдвинув обвинение в совершении государственной измены или другого тяжкого преступления. Порядок соблюдения законности процедуры должен быть утвержден Конституционным и Верховным судом. После этого решение принимает Совфед РФ.

До принятия изменений в законодательство обвинение бывшему президенту мог выдвинуть Следственный комитет РФ в том случае, если против него открыто производство в совершении тяжкого преступления в процессе исполнения полномочий. Представление должно было направляться в Государственную думу, которой следовало решать вопрос о лишении неприкосновенности. Далее, согласно процедуре, обвинение рассматривал Совет Федерации.Читайте такжеПутина наделили пожизненной неприкосновенностью в России

Теперь в законе подчеркивается, что бывший глава государства не может привлекаться к административной или уголовной ответственности без соблюдения вышеописанной процедуры. Если раньше неприкосновенность гарантировалась президенту на время исполнения обязанностей, то теперь она действует пожизненно.

Закон о пожизненном иммунитете президента РФ