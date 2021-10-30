РФ прикрутила газовый краник: прекращена прокачка в ЕС через Польшу

/ УНИАН

Российский газовый монополист компания Газпром прекратил поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, который проходит по территории Польши и Германии.

30 октября уровень прокачки газа упал до нуля (по направлению с востока на запад), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

По данным оператора, газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток. По реверсной заявке качалось около 150 тыс. куб. м в час.

В сообщении уточняется, что из Германии (в качестве виртуального реверса), а также из РФ польские потребители по газопроводу получают газ.

Также подчеркивается, что в случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток — газопровод может переходить в физически реверсный режим.

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Обычно в выходные дни закачка газа по трубопроводу растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища, расположенные на территории ЕС.

Читайте такжеКачай или плати: Витренко назвал условие отказа Газпрома от транзита через Украину

Ранее председатель Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что газовый кризис в ЕС напрямую связан с Газпромом. На этот год россияне законтрактовали меньшие объемы прокачки газа через Украину в Европу, а теперь фактически поставили европейцам ультиматум: либо более дешевый газ и запуск газопровода Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли в связи с действиями Газпрома. Россияне торгуются за более оптимальные для себя условия запуска Северного потока-2 – газопровода, который идет в обход Украины.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии. Нидерландов и Португалии. Организация связывает кризис с высоким спросом на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицитом поставок сжиженного газа. Однако эксперты также полагают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от судьбы Северного потока-2.