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В РФ группа чиновников требует у Путина "вернуться к общепризнанным границам" – ISW

Алёна Воронина
17 июня 2023, 08:58 обновлено 17 июня, 09:03
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Чиновники написали открытое письмо "лицам, принимающим решения" в российской власти". Причиной требования они называют подрыв дамбы Каховской ГЭС.
Российские военные, Владимир Путин
Чиновники в РФ требуют у Путина "вернуться к общепризнанным границам"/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

В стране-агрессоре России группа нынешних и бывших российских муниципальных чиновников просят Кремль, чтобы РФ вернулась к "общепризнанным" границам из-за последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Они подписали соответствующее открытое письмо.

Такое обращение поддержали представители муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские чиновники подали такое письмо "лицам, принимающим решения" в российской власти". Также они его подали непосредственно к министру обороны РФ Сергею Шойгу и министру по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову.

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Причиной требования вернуться к "общепризнанным" границам подписанты письма называют последствия подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Российские чиновники якобы волнуются, что это вызовет проблемы в экосистеме планеты, вопросах здравоохранения и экономики, при чем последствия этих проблем будут ощущаться даже на протяжении десятилетий.

В открытом письме российские чиновники также указали на то, что действия российского диктатора Владимира Путина начиная с 24 февраля прошлого года стали причиной катастрофических событий. Однако при этом в письме не называют причиной их требования вернуться к "общепризнанным" границам продолжения российских военных преступлений против украинского народа.

"Российские чиновники, не связанные с Кремлем, возможно, используют общественную обеспокоенность экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением дамбы ГЭС, чтобы выразить оппозицию войне в Украине, не критикуя непосредственно самих военных действий. Кремль широко выдвигает условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, имеющие антивоенные настроения, могут использовать уничтожение ГЭС, чтобы выразить свою оппозицию войне в очень ограниченной форме", – отметили аналитики ISW.

Война в Украине

В Институте изучения войны рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на фронте. Войска продвигаются в Запорожской и Донецкой областях. Российские оккупанты возвращаются на позиции на левом берегу Херсонщины, где постепенно сходит вода.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты смогут освоить управление западными истребителями F-16 за 4 месяца, поскольку ранее военные уже демонстрировали свою способность учиться с опережением, когда получали другие вооружения. Украина получит боевые самолеты не раньше, чем в следующем году.

Политический философ Александр Морозов отмечал, что из событий на Каховской ГЭС, дамбу которой российские оккупанты взорвали в ночь на 6 июня, началась вторая фаза войны РФ против Украины. Эта фаза сопровождается контрнаступлением украинских военных, на которое российский диктатор Владимир Путин попытается ответить наступлением российской оккупационной армии. Однако такая попытка оккупантов будет неудачной.

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