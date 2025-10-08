В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

У РФ сейчас нет стимулов для урегулирования войны в Украине, заявил Сергей Рябков.

https://glavred.info/world/v-rf-postavili-krest-na-itogah-sammita-na-alyaske-i-otkazalis-zavershat-voynu-10704755.html Ссылка скопирована

В РФ заявили об исчерпании импульса после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Главное:

Рябков заявил о фактическом отказе РФ завершать войну

Импульс встречи Путина и Трампа исчерпан, говорят в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил фактическом отказе страны-агрессора РФ завершать развязанную Кремлем войну в Украине.

При этом он отметил, что у РФ сейчас нет стимулов для урегулирования войны в Украине, сообщают российские пропагандисты.

видео дня

Представитель МИД РФ также скептически высказался о перспективах выполнения договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

"Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным", - заверил российский чиновник.

Итоги саммита на Аляске: мнение эксперта

Журналист и политический аналитик Иван Яковина отметил, что после встречи на Аляске у некоторых возникло впечатление, будто Трамп занял пророссийскую позицию. И действительно, тогда Путин сумел его очаровать.

Однако, по его словам, особенностью Трампа является его склонность мгновенно менять точку зрения и подстраиваться под мнение того, с кем он только что общался. В определённой степени внешнюю политику США формируют различные центры влияния, а не твёрдые ценности, убеждения или стратегические цели, которые, по идее, должны были бы лежать в основе действий американского президента.

Ранее сообщалось о том, что Путин уклонился от обязательств после Аляски. Трамп выслушивает советы сторонников относительно новых санкций, чтобы парализовать военную экономику Кремля.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для успешного противостояния российской агрессии Украина ежемесячно должна получать от партнеров не менее 1 млрд долларов на закупку американского оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампа. У Трампа была конкретная идея — прекращение огня без предварительных условий, но Кремль эту инициативу непрерывно торпедировал.

Читайте также:

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред