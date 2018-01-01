Крестный ход Порошенко

Религиозная тема стала более чувствительной для Украины в контексте российской гибридной агрессии.

Порошенко заявил о возможном создании поместной церкви

Публично выказанная Петром Порошенко готовность поддержать обращение УПЦ (КП) и УАПЦ по предоставлению автокефалии украинскому православию является не только предвыборным шагом (достаточно неожиданным), но и вопросом стратегического значения для украинского общества.

Справедливо отмечают, что церковь в Украине отделена от государства. Скажу больше: на Западе еще с 70-х годов ХХ века очень чутко реагируют на любые нарушения свободы совести, поэтому ожидать создания поместной православной церкви по указке сверху не стоит. Полагаю, что это хорошо понимают и на Банковой.

Но невозможно отрицать, что тема религиозной жизни стала более чувствительной для Украины в контексте российской гибридной агрессии. Собственно говоря, вторжение на Донбассе и появление среди сепаратистов боевиков "православной армии" заметно активизировали дискуссию о создании в Украине поместной православной церкви. И дело не только в стремлении митрополита Филарета оставить след в истории. Дискуссия усилилась после показательного отказа митрополита Онуфрия почтить вставанием память погибших в АТО украинских военных в мае 2015 года. Как известно, УПЦ (МП) является крупнейшей составляющей РПЦ, и без нее влияние российского православия не только на украинской земле, но и в мире заметно уменьшится. Вместе с тем наивно думать, что даже позитивная реакция на украинское обращение Константинопольского Священного Синода (его заседание пройдет в мае) приведет к обвальному падению влияния российского православия в Украине. Поэтому позиция представителя УПЦ (МП) Николая Данилевича, скептически оценившего предоставление автокефалии украинским православным, вполне вписывается в канву поведения РПЦ и ее украинского филиала.

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Важный момент: в ходе Архиерейского собора РПЦ, прошедшего в ноябре 2017 года, "украинский вопрос" звучал достаточно активно. Кроме "покаянного письма" митрополита Филарета, содержание которое предстоятель УПЦ (КП) оперативно дезавуировал, собором было принято решение о выделении УПЦ (МП) в отдельную самостоятельную церковь в составе РПЦ. Таким образом руководство РПЦ отреагировало на автономистские тенденции внутри церкви. Правда, оно вряд ли способно остановить череду скандалов, связанных с действиями священников УПЦ (МП) (наиболее показательные случились в начале года в Запорожье и уже неоднократно – вокруг Киево-Печерской лавры и ее настоятеля Павла (Лебедя)).

Петр Порошенко встречался с Варфоломеем 9 апреля, и, по всей видимости, заручился его согласием на рассмотрение украинского обращения, напоминающего слоеный пирог: позиция УПЦ (КП) и УАПЦ должна быть подкреплена не только обращением президента и Верховной Рады, но и несколькими автографами епископов УПЦ(МП). Показательным выглядит отсутствие Юлии Тимошенко на встрече лидеров парламентских фракций и руководства Верховной Рады с президентом. Похоже, Юлия Владимировна не только не готова поддерживать подобные шаги своего потенциального конкурента в президентской гонке, но и стремится уклоняться от резонансных проблем. Тактика возможная, но в качестве стратегии подобное поведение выглядит малоприемлемым.

Очевидно, что Россия постарается противодействовать ослаблению влияния РПЦ на территории нашей страны, действуя преимущественно "оторванными" от государства методами и делая ставку преимущественно на граждан Украины. Впрочем, не исключено, что подтянутся защитники свободы совести из Европейского Союза, аффилированные с различными российскими структурами. Что касается волны сторонников секуляризма, то не стоит забывать, что гибридная агрессия направлена на сознание и помыслы, где церковь имеет многовековой опыт влияния.

В сложившейся ситуации основную угрозу для Петра Порошенко представляет не только понятное сопротивление пророссийской ветви православия или даже медлительность Всемирного Патриарха. Куда большей проблемой нацеленность многих украинцев на решение проблем "здесь и сейчас", даже в таком тонком и деликатном вопросе как создание поместной православной церкви. В любом случае придется подождать до мая, прежде, чем делать какие-то выводы.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"