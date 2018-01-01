Предвыборная бухгалтерия Порошенко

Не стоит слишком увлекаться заблаговременно обнародованными рейтингами, а также примерять сценарии прошлых президентских кампаний на современные политические реалии.

Порошенко не собирается распускать парламент УНИАН

Сразу в нескольких средствах массовой информации появились сообщения о достижении взаимопонимания между представителями партии власти в формате "стратегической семерки" . Озвучиваются даже процентные соотношения будущих квот в едином предвыборном проекте. Но говорить о цифрах на самом деле рано.

Сегодня во власти сформировался почти триумвират, пусть и с разными весовыми категориями. "Блок Петра Порошенко" опирается на рейтинг президента (кстати, заявившего, что не будет выдвигаться на второй срок от политической партии), самую крупную парламентскую фракцию (отнюдь не монолитную) и какую-никакую структуру на местах. Министры от "БПП" в правительстве занимают заметные, если не ключевые позиции. "Народный фронт" не менее щедро представлен в правительстве, имеет монолитную фракцию в 80 "штыков" в парламенте, секретаря СНБО и ощутимые политические амбиции. Владимир Гройсман сумел во время процесса переформатирования правительства ввести своих людей на ряд ключевых должностей, активно заигрывает с "фронтовиками", делает громкие политические заявления, но о "Винницкой европейской стратегии" знают только специалисты.

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Напомню, что президентские выборы должны пройти 31 марта 2019 года. Если отбросить конспирологические предположения, то логика формирования предвыборной инфраструктуры во время спаренной общенациональной избирательной кампании предполагает организацию штабов за год до дня голосования. Иначе говоря, участники представители нынешней власти должны подготовиться и к конкуренции с Юлией Тимошенко, не скрывающей президентских амбиций, и к появлению возможного "кандидата надежд", способного опереться на протестный электорат и разочарованных сограждан, которых в обществе не менее 40%. Формализовывать соглашения, договоренности, квоты для властного триумвирата рискованно: в случае привычной для украинских реалий утечки информации эта ситуация будет обернута против бенефициаров договоренностей со всей предвыборной безжалостностью.

Информация о достижении взаимопонимания в квотном вопросе представителями власти имеет ключевое значение для тех, кто поверил в возможность досрочных парламентских выборов. Поскольку в активе Петра Порошенко уже есть роспуск парламента в первые 100 дней его президентства в 2014 году, некоторые эксперты предполагали и ускорение избирательной кампании в Верховную Раду. Однако шансы на это серьезно уменьшились после пресс-конференции президента, во время которой он опроверг предположения о роспуске законодательного органа. Если в ближайшее время пройдет кадровое обновление Центризбиркома, то вероятность досрочных выборов и вовсе будет стремиться к нулю: даже располагая большинством в ЦИК, представителям "БПП" и "Народного фронта" необходимо освоиться на новых местах, ведь Порошенко сделал ставку на полное обновление Центральной избирательной комиссии.

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Интересно, какой в нынешней ситуации будет судьба новой центристской партии, идею о создании которой активно продвигает Юрий Луценко. Механическое слияние "БПП", "Народного фронта" и "Винницкой европейской стратегии" может не дать искомого эффекта обновления политического класса, к тому же создавать снова партию перед избирательной кампанией – это моветон. Дело не только в отсутствии адекватного механизма слияния партий в законодательстве, но и в общественном запросе на новые лица. Да и сменить на ходу принципы партийного строительства вряд ли удастся: в отечественной политике не в ходу правила fair play.

Хотелось бы предостеречь не только от увлечения заблаговременно обнародованными рейтингами (в переживающем уже пятый год общественно-политический кризис обществе турбулентность очень высока, а поиск новых кумиров, как и разочарование старыми не прекращается), но и от примерки сценариев прошлых президентских кампаний на современные политические реалии. В следующем году определенно будут напряженные и сложные избирательные кампании, таящие в себе немало сюрпризов, далеко не всегда приятных для участников избирательного процесса и миллионов избирателей. Мимо вас, уважаемые читатели, выборы не пройдут, не переживайте.

Евгений Магда, Институт мировой политики для "Главреда"