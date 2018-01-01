Forbes обнародовал новый рейтинг миллиардеров. Чем удивила Украина

Самым богатым традиционно стал Ринат Ахметов, а вот президент Украины Петр Порошенко в список никак не попадет.

Американский журнал Forbes представил общественности свой очередной рейтинг миллиардеров. В этом году список украинских "счастливчиков" пополнился еще одной кандидатурой, по сравнению с

Первую строчку в украинском топе рейтинга, опубликованного на сайте издания, уже традиционно занял владелец группы СКМ Ринат Ахметов. За год его состояние выросло почти на миллиард долларов. Это позволило ему подняться с 359-й ступени на 334-ю строчку. В этом году состояние олигарха американское издание оценило в 5,5 млрд долларов.

А вот обладатель "серебряной медали" – владелец Ferrexpo Константин Жеваго – в мировом рейтинге просел – с 1468-го места на 1477-е. Его состояние оценили в 1,6 млрд долларов (при этом в прошлом году в "копилке" миллиардера насчитывалось "всего" 1,4 млрд долларов).

За ним с состоянием в 1,5 млрд долларов следует владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк, занывший 1561-ю строчку (в прошлом году у него с его 1,2 млрд долларов было 1678-е место).

Резво взлетел в рейтинге и Виктор Пинчук: если в прошлом году среди шести миллиардеров-украинцев он был последним (1795-е место в общем зачете при состоянии в 1,1 млрд долларов), то в нынешнем – поднялся до 1650-й позиции, нарастив капиталы до 1,4 млрд долларов.

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов, который в прошлом году был в украинском рейтинге Forbes вторым, на этот раз оказался пятым – 1867-е место с состоянием в 1,2 млрд долларов (в прошлом году – 1468-е место с 1,4 млрд долларов).

Игорь Коломойский и Вадим Новинский "по-братски" поделили 2124-е место: состояние каждого из них оценили в 1 млрд долларов. При этом в прошлом году Новинский вообще не попал в рейтинг Forbes.

Самым богатым человеком в мире по версии Forbes стал владелец Amazon Джефф Безос (112 млрд долларов). Втрое место у основателя Microsoft Билла Гейтса (90 млрд долларов), а третье досталось инвестору Уоррену Баффету (84 млрд долларов).

В целом Forbes насчитал в мире 2043 миллиардера, их общее состояние составляет 7,67 триллиона долларов. Из них – 102 россиянина с совокупным состоянием в 0,8 млрд. Самым богатым бизнесменом России в мировом рейтинге Forbes назван Владимир Лисин с капиталом в ,1 млрд. Прошлогоднего лидера Леонида Михельсона сместил на третье место (оценка состояния — млрд) председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов (,7 млрд).

Ранее Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость. Его состояние превышает три миллиона долларов. Также Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году. Его возглавил рэпер Diddy, второе место американская певица Бейонсе (Жизель Ноулз-Картер), а третье — канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм).