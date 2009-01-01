Sport Life подписал меморандум с "Строитель-П" о строительстве 3-х фитнес-клубов

После подписания Меморандума стороны поделились своими совместными планами.

В субботу, 21 октября, состоялось празднование годовщины со дня открытия фитнес-клуба Sport Life, который расположился в ЖК "Панорама" г. Днепр. По результатам работы было принято решение о заключении Меморандума о строительстве фитнес-клубов. Совместно со ЧСМП "Строитель-П" Sport Life планирует реализовать еще 3 объекта, в которых расположатся фитнес-клубы.

В ходе мероприятия для СМИ были проведены ознакомительные экскурсии и подъем на смотровую площадку для обзора территории жилого комплекса.

На пресс-брифинге руководитель частного строительно-монтажного предприятия "Строитель-П" Виктор Попов отметилважность наличия фитнес-клуба в ЖК: "Мы строим не просто квартиры, а создаем социальную инфраструктуру для жильцов нашего комплекса. Для нас важно обеспечить комфорт, уют и безопасность. Поэтому инфраструктура нашего жилого комплекса идеально продумана. Фитнес-клуб, детский развивающий центр, клиники, кофейни и трёхуровневый паркинг – все находится в удобной зоне доступности. При этом мы сохранили прекрасные виды на наш город. Комплекс Панорама — это райский уголок в самом сердце Днепра!".

После подписания Меморандума стороны поделились своими совместными планами. "Cегодня исполняется ровно год, как в нашем жилом комплексе распахнулись двери фитнес-клуба. И этот год показал, что Sport Life является надежным партнером", – сообщил Виктор Попов. – Поэтому мы приняли решение о заключении Меморандума о строительстве еще 3-х фитнес-клубов, которые расположатся в наших новых объектах. Для нас честь - сотрудничать с крупнейшим в Украине фитнес-оператором Sport Life"

В свою очередь, вице-президент по развитию сети фитнес-клубов Sport Life, Артем Мизь добавил: "Главная цель Sport Life - сделать фитнес доступным каждому, а здоровый образ жизни - нормой повседневности украинцев. Мы рады, что у нас есть такой надежный партнер, как "Строитель-П". Я благодарен за то, что они построили такой чудесный современный комплекс ЖК "Панорама". Год назад в этом комплексе состоялось открытие современного фитнес-клуба Sport Life. И мы рады, что "Строитель-П" выбрал именно нас фитнес-оператором".

"Годовщина, которую мы сегодня празднуем в очередной раз доказывает о плодотворном сотрудничестве между всеми сторонами. Сегодняшнее подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве, тому подтверждение. Совместно со "Строитель-П" мы планируем реализовать еще 3 объекта, в которых расположатся наши фитнес-клубы и будут радовать всех горожан Днепра", - поделился планами вице-президент по развитию сети Sport Life.