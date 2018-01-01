Сенцов исчез в неизвестном направлении из колонии на Ямале - правозащитники

Бить тревогу первыми начали сотрудники правозащитной организации "РосУзник".

Олег Сенцов Reuters

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, исчез из исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия), где он должен был находиться в качестве заключеного

Такое сообщение было опубликовано во вторник, 27 февраля, правозащитной организацией "РосУзник" в соцсети Facebook.

"В воскресенье переслали ФСИН-письмом несколько писем Олегу Сенцову. Сегодня из Лабытнанги пришёл ответ. Где Олег Сенцов?", – говорится в сообщении с прикрепленным скриншотом ответа об отсутствии украинца в колонии.

Позднее сестра Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook о том, что в дежурной части ей отказались давать какую-либо информацию о брате, а телефон начальника колонии №8 "не отвечает".

Напомним, ранее сообщалось сообщить о том, что Сенцову удалось совершить первый звонок из российской тюрьмы.