Сенцов исчез в неизвестном направлении из колонии на Ямале - правозащитники

Бить тревогу первыми начали сотрудники правозащитной организации "РосУзник".
Такое сообщение было опубликовано во вторник, 27 февраля, правозащитной организацией "РосУзник" в соцсети Facebook.
"В воскресенье переслали ФСИН-письмом несколько писем Олегу Сенцову. Сегодня из Лабытнанги пришёл ответ. Где Олег Сенцов?", – говорится в сообщении с прикрепленным скриншотом ответа об отсутствии украинца в колонии.
Позднее сестра Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook о том, что в дежурной части ей отказались давать какую-либо информацию о брате, а телефон начальника колонии №8 "не отвечает".
Напомним, ранее сообщалось сообщить о том, что Сенцову удалось совершить первый звонок из российской тюрьмы.