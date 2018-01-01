Трамп вместо Тиллерсона назначил госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео

О кадровых перестановках президент США объявил в свойственной ему манере - через Twitter.
Такое сообщение Трамп опубликовл на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!" - написал Трамп.
Сама Хаспель, ныне замдиректора ЦРУ, в комментарии авторитетному американскому изданию The Washington Post заявила о том, что "в восторге от такого продвижения".
"Я благодарна президенту Трампу за предоставленную возможность и доверие ко мне" - сказала она.
Напомним, ранее Трамп выдвинул условие ЕС для отмены пошлин на сталь и алюминий.