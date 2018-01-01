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Трамп вместо Тиллерсона назначил госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео

Сегодня, 16:24

О кадровых перестановках президент США объявил в свойственной ему манере - через Twitter.

Майк Помпео
Майк Помпео Vox
Новым госсекретарем вместо уволенного во вторник, 13 марта, Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп назначил директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео.

Такое сообщение Трамп опубликовл на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!" - написал Трамп.

Скриншот
Twitter

Сама Хаспель, ныне замдиректора ЦРУ, в комментарии авторитетному американскому изданию The Washington Post заявила о том, что "в восторге от такого продвижения".

"Я благодарна президенту Трампу за предоставленную возможность и доверие ко мне" - сказала она.

Напомним, ранее Трамп выдвинул условие ЕС для отмены пошлин на сталь и алюминий.

 
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США, Дональд Трамп, Госсекретарь, Рекс Тиллерсон, Майк Помпео, ЦРУ
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