Умер Станислав Говорухин

Режиссер умер в санатории после тяжелой и продолжительной болезни.

Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет УНИАН

В поселке Барвиха Московской области в санатории на 83-м году жизни умер российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, депутат Государственной Думы, глава комитета по культуре Станислав Говорухин

Режиссер скончался после тяжелой и продолжительной болезни, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, депутаты почтили память своего коллеги минутой молчания.

"В 10:37 (14 июня — Ред.) в санатории Барвиха… ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин… Он боролся до конца с болезнью, но она его победила ", — отметил Володин.

Напомним, росСМИ писали, что Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии в больнице. Позже его директор Мария Шоппо сообщила, что политик пребывает в санатории в Барвихе.

Станислав Говорухин родился в 29 марта 1936 года в поселке Березники Свердловской области тогда еще СССР. Режиссер поставил такие фильмы как "Вертикаль", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок", а также легендарный сериал "Место встречи изменить нельзя".

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