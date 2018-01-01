Эксперт объяснил, почему Порошенко может не попасть во второй тур выборов

Уровень поддержки даже самых рейтинговых политиков Украины колеблется в пределах 5-10%.

Порошенко может не попасть во второй тур выборов apostrophe.com.ua

во время чата в "Главреде" украинский дипломат,

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Президент Украины Петр Порошенко может не попасть во второй тур предстоящих президентских выборов, заявил

Он подчеркнул, что учитывая тотальный уровень недоверия к политике и политикам, сегодня чуть больше половины украинцев не определились со своими политическими предпочтениями.

"Уровень поддержки даже самых рейтинговых политиков Украины колеблется в пределах 5-10%. Следовательно, теоретически подвинуть лидера рейтинга с первого места может любой, кто убедит всех или большинство граждан Украины, которые еще не определились. Фактически следующим президентом Украины может стать любой. Если новые убедительные лица найдутся, нас ждут сюрпризы. Если же сюрпризов не произойдет, ВСУ будут приветствовать госпожу Верховную Главнокомандующую", — считает дипломат.

По его мнению, проблема Порошенко в его естественной двуличности.

"Он решил лукавить и играть с четко выраженным доверием и надеждой на изменение жизни в Украине к лучшему. Украинцам это не понравилось, поскольку за свои надежды мы заплатили жертвами Революции Достоинства и войны с Россией. Время для лукавства прошло. Хотя не уверен, что не только Порошенко, но и другие политики это поняли", — добавил Яременко.

Напомним, ранее Яременко потроллил конфуз с флагом на инаугурации в Кремле.

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