Маломуж допустил создание "антиукраинского пояса" на Западе

Украинская власть потеряла чувство реальности, чем пользуются как антиукраинские силы в Польше, так и "третьи силы", считает Маломуж.

Николай Маломуж. Главред

Обострение ситуации с Польшей может привести к жесткой позиции против Украины в двусторонних отношениях, в том числе в Евросоюзе, а также к формированию угрозы потери отдельных наших западных областей. Этим могут воспользоваться и "третьи силы".

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал во время чата на "Главреде".

По его словам, существует угроза создания "антиукраинской пояса" на Западе, куда могут войти, кроме Польши, Румыния, Венгрия, Сербия и некоторые другие страны".

"Причина — не столько в России, а сколько в нашей неэффективной внешней политике. Глубокое знание ситуации и работа на опережение обеспечат недопущение таких противоречий. Эскалация напряженности отношений с перечисленными странами может привести к формированию угрозы потери отдельных западных областей Украины", — считает Маломуж.

Отвечая на вопрос, замешана в нынешнем украинско-польском конфликте "третья сила", Маломуж сказал: "Мы имеем давнюю историю отношений с Польшей и противоречий в трактовке исторических украинско-польских событий достаточно. Но эффективная работа на опережение со стороны украинской власти и диалог с поляками на уровне президентов, правительств, парламентов, церквей, культурных деятелей и общественности приводили бы к пониманию с обеих сторон и помогали бы избежать любой эскалации конфликта и вмешательства "третьих сил". Сегодня украинская власть потеряла чувство реальности и возможных угроз, чем пользуются как антиукраинские силы в Польше, так и "третьи силы"".

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