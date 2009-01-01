Игроки "Шахтера" о поражении от "Сельты": грустно, обидно, чувствуем опустошенность

Ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы, говорит Тарас Степаненко.

Марлос (справа) ведет борьбу за мяч Reuters

Игроки донецкого "Шахтера" извинились за

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Полузащитник "Шахтера" Марлос: "Грустно что-то говорить. Мы очень хотели добиться хорошего результата и были так близки к нему, но сегодня у нас это не получилось. Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что не оправдали ожиданий. Мы создавали моменты, но не удавалось их завершить. Я очень расстроен, что не смог сегодня забить и помочь "Шахтеру". Когда результат уже практически был у нас в руках, назначили пенальти. Не знаю, правильно или нет, поскольку еще не смотрел повтор. Но всегда очень обидно, когда на последних минутах решаются такие важные вопросы".

Дарио Срна, капитан "Шахтера": "Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с хорошим характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали. После пропущенного гола на последних минутах "Шахтер", конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня. Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Все равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня".

Тарас Степаненко, полузащитник "Шахтера": "Сейчас чувствуем опустошенность. Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал. Честно говоря, казалось, что судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру, но арбитр с кем-то посовещался и указал на точку. У меня вообще создалось впечатление, что перед этим эпизодом было нарушение правил на Ярославе Ракицком. Реализация с нашей стороны? Такие матчи бывают, да и здорово сыграл вратарь "Сельты". У нас были моменты в первом тайме, во втором испанцы пошли вперед, и у нас появилось много свободных зон для контратак, но не повезло. Тяжело после такого поражения, ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы. Обидно, конечно, но это футбол. По поводу усталости, то в принципе это нормально, ведь у нас был долгий перерыв. Тяжело на таком поле выдерживать высокий ритм, да и опорная нога постоянно ехала, хотя я надел бутсы с самыми высокими шипами. В любом случае нельзя падать духом. Теперь необходимо выиграть чемпионат".

Напомним, на выезде "Шахтер" минимально победил "Сельту" — 1:0, однако дома уступил 0:2, при этом испанцы отличились на 90-й и 108-й минутах.