Новый Sport Life в ТРЦ "Ametyst Mall" в Петропавловской Борщаговке!

Наличие фитнес-клуба Sport Life ставит пригород столицы — Петропавловскую Борщаговку на новый уровень комфортного проживания и здорового образа жизни.

Sport Life

Первый и единственный ТРЦ "Ametyst Mall", расположенный в уютном жилом комплексе в центре села Петропавловская Борщаговка, серьезно заявил о весомом пополнении своих "якорных" арендаторов. Теперь, к числу уже присутствующих здесь "Детской планеты" и супермаркета "Фора" добавился фитнес-клуб Sport Life.

Sport Life Петропавловская Борщаговка — это 2500 кв. м для результативных тренировок и полноценного отдыха: просторный тренажерный зал с современными тренажерами, 3 студии для групповых программ, ультрасовременный 25-ти метровый бассейн, детский бассейн и бассейн для грудничкового плавания. Банный комплекс с русской баней, римской парной, финской сауной, а также джакузи и массажные кабинеты, обеспечат всем желающим высокий уровень релакса и расслабления. Находясь в клубе, родители смогут отдавать детей на занятия в детский клуб "Спортлайфик".

Sport Life

"Это первый полномасштабный фитнес-клуб в пригороде Киева. В наших ближайших планах — развитие сети за пределами Киева. Ведь стремление людей к здоровому образу жизни растет и услуги сети фитнес-клубов Sport Life нужны не только в столице, но и в ее пригороде. Планируем открыть полномасштабные комплексы в таких населенных пунктах Киевской области, как Вишневое, Гатное, Ирпень, Вышгород, Борисполь, Васильков, Чабаны, все они стремительно развиваются и активно застраиваются жилыми комплексами, а наличие фитнес-клубов существенно повлияет на развитие их инфраструктуры, улучшит комфортное проживание населения ", — подчеркнул на открытии фитнес-клуба вице-президент по развитию сети фитнес-клубов Sport Life Артем Мизь.

Sport Life

Председатель сельского совета Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский, поблагодарив компанию Sport Life за весомый вклад в развитие и поддержку здорового образа жизни, добавил: "Несомненно, открытие современного фитнес-комплекса такого высокого уровня в нашем селе — это знаковое событие для жителей Петропавловской Борщаговки. Ведь фитнес-клуб Sport Life — первый действительно самый большой фитнес-клуб с полноформатной аквазоной в нашем селе. Очень радует то, что теперь полный спектр фитнес-услуг и широкий выбор SPA-процедур доступен и местным жителям ". Алексей Кодебский лично испытал тренажеры и проверил свои силы во время пресс-тура в честь открытия фитнес-клуба.

Sport Life

Наличие фитнес-клуба Sport Life ставит пригород столицы — Петропавловскую Борщаговку на новый уровень комфортного проживания и здорового образа жизни!

Sport Life

Sport Life

Sport Life

Sport Life

Sport Life

Sport Life