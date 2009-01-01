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Новый Sport Life в ТРЦ "Ametyst Mall" в Петропавловской Борщаговке!

Сегодня, 15:35

Наличие фитнес-клуба Sport Life ставит пригород столицы — Петропавловскую Борщаговку на новый уровень комфортного проживания и здорового образа жизни.

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 01
Sport Life

Первый и единственный ТРЦ "Ametyst Mall", расположенный в уютном жилом комплексе в центре села Петропавловская Борщаговка, серьезно заявил о весомом пополнении своих "якорных" арендаторов. Теперь, к числу уже присутствующих здесь "Детской планеты" и супермаркета "Фора" добавился фитнес-клуб Sport Life.

Sport Life Петропавловская Борщаговка — это 2500 кв. м для результативных тренировок и полноценного отдыха: просторный тренажерный зал с современными тренажерами, 3 студии для групповых программ, ультрасовременный 25-ти метровый бассейн, детский бассейн и бассейн для грудничкового плавания. Банный комплекс с русской баней, римской парной, финской сауной, а также джакузи и массажные кабинеты, обеспечат всем желающим высокий уровень релакса и расслабления. Находясь в клубе, родители смогут отдавать детей на занятия в детский клуб "Спортлайфик".

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 02
Sport Life

"Это первый полномасштабный фитнес-клуб в пригороде Киева. В наших ближайших планах — развитие сети за пределами Киева. Ведь стремление людей к здоровому образу жизни растет и услуги сети фитнес-клубов Sport Life нужны не только в столице, но и в ее пригороде. Планируем открыть полномасштабные комплексы в таких населенных пунктах Киевской области, как Вишневое, Гатное, Ирпень, Вышгород, Борисполь, Васильков, Чабаны, все они стремительно развиваются и активно застраиваются жилыми комплексами, а наличие фитнес-клубов существенно повлияет на развитие их инфраструктуры, улучшит комфортное проживание населения ", — подчеркнул на открытии фитнес-клуба вице-президент по развитию сети фитнес-клубов Sport Life Артем Мизь.

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 03
Sport Life

Председатель сельского совета Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский, поблагодарив компанию Sport Life за весомый вклад в развитие и поддержку здорового образа жизни, добавил: "Несомненно, открытие современного фитнес-комплекса такого высокого уровня в нашем селе — это знаковое событие для жителей Петропавловской Борщаговки. Ведь фитнес-клуб Sport Life — первый действительно самый большой фитнес-клуб с полноформатной аквазоной в нашем селе. Очень радует то, что теперь полный спектр фитнес-услуг и широкий выбор SPA-процедур доступен и местным жителям ". Алексей Кодебский лично испытал тренажеры и проверил свои силы во время пресс-тура в честь открытия фитнес-клуба.

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 14
Sport Life

Наличие фитнес-клуба Sport Life ставит пригород столицы — Петропавловскую Борщаговку на новый уровень комфортного проживания и здорового образа жизни!

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 04
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 06
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 07
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 08
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 11
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 10
Sport Life

Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка 12
Sport Life

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Ametyst Mall, Sport Life, Петропавловская Борщаговка
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