В России к ЧМ-2018 построили "стадион-сквозняк" со странными трибунами

Увидеть происходящее на поле будет затруднительно, отмечают журналисты.

В России к ЧМ-2018 построили «стадион-сквозняк» Фейсбук Б.Юзефпольского

Вместе с тем, почти доделанная "Екатеринбург-Арена" серьезно удивила даже российских журналистов, пишет isport.ua.

Бывший спортивный обозреватель "Эха Москвы" Алексей Дурново обратил внимание на две синхронно вынесенные трибуны, на которые будут продавать только для россиян самые дешевые билеты на ЧМ-2018.

"Счастливые обладатели билетов в эти секторы получат уникальную возможность изучить в подробностях ободок крыши. Увидеть происходящее на поле будет затруднительно. Опция — вымокнуть, если будет дождь. Остальные под крышей, только вы как лохи сидите", — прокомментировал фото Дурново.

Согласно описанию стадиона Центральный, эти трибуны являются временным "легким металлическим навесом" высотой 45 метров, построенные для увеличения вместимости стадиона.

При этом не указывается, что именно произойдет с допконструкциями после ЧМ-2018. Отмечается, что количество сидений позднее уменьшится почти на 25% и составит 27 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде загорелся недостроенный стадион.

Фото: Фейсбук Б.Юзефпольского.