Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе

Директор артиста Андрей Гулык категорически отказался комментировать эту ситуацию.
Об этом пишет kp.ua.
9 июня в Одессе должно было состояться выступление Ивана Дорна. Продажа билетов сейчас остановлена, а концерт отменен.
Издание обратилось за комментариями к украинскому директору артиста Андрею Гулыку, но он категорически отказался комментировать эту ситуацию, как и концертный директор певца Екатерина.
Финальную точку в истории поставили слова Ивана в интервью ren.tv:
"Концерт отменили месяц назад", — отметил Дорн, добавив, что пока нет предпосылок, чтобы он выступил в Одессе в ближайшее время.
Также он добавил, что имеет намерения давать концерты в Украине.
"Но невзирая на разного рода провокации, я планирую выступать на Родине. Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку", — сказал Дорн.
Напомним, активисты, сорвавшие 28 мая выступление Светланы Лободы в одесском ночном клубе "Ибица", пообещали взяться за Ивана Дорна.