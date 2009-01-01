Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе

Директор артиста Андрей Гулык категорически отказался комментировать эту ситуацию.

Иван Дорн Instagram

Известный украинский певец Иван Дорн решил не выступать с концертом в Одессе, после громкого скандала с отменой концерта Светланы Лободы.

Об этом пишет kp.ua.

9 июня в Одессе должно было состояться выступление Ивана Дорна. Продажа билетов сейчас остановлена, а концерт отменен.

Издание обратилось за комментариями к украинскому директору артиста Андрею Гулыку, но он категорически отказался комментировать эту ситуацию, как и концертный директор певца Екатерина.

Финальную точку в истории поставили слова Ивана в интервью ren.tv:

"Концерт отменили месяц назад", — отметил Дорн, добавив, что пока нет предпосылок, чтобы он выступил в Одессе в ближайшее время.

Также он добавил, что имеет намерения давать концерты в Украине.

"Но невзирая на разного рода провокации, я планирую выступать на Родине. Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку", — сказал Дорн.

Напомним, активисты, сорвавшие 28 мая выступление Светланы Лободы в одесском ночном клубе "Ибица", пообещали взяться за Ивана Дорна.