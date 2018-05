Найкрасивіший чоловік світу Богдан Юсипчук: Бачив багато країн, і найгарніші жінки — в Україні

"Я — за Україну. Але коли свої ж, українці, "котять на тебе бочку", коли ти виграв світовий конкурс, розказують, що ти щось не те зробив, то я не знаю, як на це реагувати. Свої ж виливають бруд", — зазначив переможець конкурсу "Mister Sea World 2018".

На сайті " Главред " відбувся чат із українським актором, спортсменом, моделлю, визнаним найгарнішим чоловіком світу на міжнародному конкурсі "Mister Sea World 2018",. Спілкуючись із читачами, він розповів, як виборював перемогу та звання найгарнішого в світі чоловіка, чим він узяв суддів, наскільки жорсткою була конкуренція, якими — методи боротьби суперників, чи міг би він представляти на Україну на міжнародному конкурсі, а якусь іншу країну, наскільки красиві українці у порівнянні з іншими народами, чи правда, що красиві жінки найчастіше не надто розумні, а також що доводилося отримувати йому просто так, "за красиві очі". Крім того, він, як актор, поділився думками щодо того, чого для розвитку потребує українське кіно, навіщо знімають рімейки відомих кінокартин, про які ролі він мріє, а також чи допомагає в акторській роботі перемога на конкурсах краси.

Подаємо стенограму чату з Богданом Юсипчуком.

Zetta: Каково это — быть самым красивым мужчиной даже не страны, а мира?:) Как изменились вы внутренне, получив такое признание? Изменилась ли после этого ваша повседневная жизнь в Украине?

Богдан Юсипчук: Як змінилося моє повсякденне життя в Україні, я ще не знаю. :) Тому що в Україні я тільки другий день після конкурсу. Змінилося тільки те, що я за цей час отримав більше привітань, ніж за 29 років сумарно до цього. Люди завдяки моєму прикладу почали вірити в себе, і я радий, що зміг це дати.

Змінилося те, що я не маю вільного часу вже другий день через велику кількість запрошень. Але я від цього кайфую. Це — моя робота, і я її не поміняю ні на що інше. Я до цього йшов довгі 29 років. Тепер треба втримати планку і рухатися далі.

Всім дуже вдячний за віру.

Tianna: Богдане, як думаєте, що стало запорукою вашого успіху на "Mister Sea World 2018"? Завдяки чому вдалося перемогти?

Богдан Юсипчук: Я робив усе дуже чітко і правильно, за моїми діями можна було звіряти годинник. Абсолютно переконаний, що моя співбесіда з організаторами була краща за інші. По-перше, я говорив щиро, відверто і не те, що члени журі хотіли почути, а те, що є насправді. По-друге, я не намагався їм сподобатися, на відміну від інших. Я був собою. А на таких конкурсах цінують індивідуальність, цінують того, хто може повести за собою, а не того, хто йде за кимось. Якби це був просто конкурс краси, журі вистачило б тільки фотографій, і нам не потрібно було б з'їжджатися з цілого світу в Латинську Америку.

Maryna Pityliak: Що стало козирем аби здобути перемогу? І як гадаєш, першість — це тривала робота над собою, чи все таки "своє зробила" добра генетика краю якому виріс? Бо кажуть, гуцули мають щось магнетичне. Признавайся, чим "взяв" суддів?

Богдан Юсипчук: Чим я взяв суддів? Щирістю, несхожістю на інших... Магнетизм там був майже в кожного, тож я розумів, що мені треба відрізнятися від інших. Робота над собою відіграє ключову роль. Чемпіоном і переможцем ти стаєш не на подіумі, коли сотні очей спрямовані на тебе, а в безсонних ночах, коли ти прокручуєш майбутній конкурс у себе в голові, в літрах поту і в годинах, проведених у залі тоді, коли цього ніхто не бачить. Інколи ніхто не вірить, крім тебе самого...

Dara: Богдан, ваша победа на конкурсе "Mister Sea World 2018" — не первая победа на конкурсе красоты. Женщины участвуют в подобных конкурсах, чтобы, как правило, или удачно выйти замуж, или выстроить более удачно карьеру модели. Для чего участвуют в конкурсах красоты мужчины, что это дает вам — и в личном плане, и в профессиональном?

Богдан Юсипчук: Я завжди хотів зробити щось таке, чого не робив ніхто інший до цього. І зараз я перший в Україні, хто виграв подібний конкурс. Я не називаю його "конкурсом краси", тому що зовнішність на ньому оцінювали тільки на початку. Потім важливу роль відігравала тактика, стратегія, вміння поводити себе з іншими учасниками, вміння себе правильно показати, впевненість, ввічливість, етикет. Оцінюють судді сумарно за всіма якостями.

Виктория Мартынчук: Чи були труднощі на конкурсі?

Богдан Юсипчук: Я не бачив труднощів на конкурсі. Я бачив ціль і йшов до неї.

Asia: Богдане! Що для Вас було найскладнішим випробуванням в процесі боротьби за перемогу на "Mister Sea World 2018"?

Богдан Юсипчук: Найскладнішим було витримати психологічний тиск і перейти в контратаку, щоб суперники вже на другий день зрозуміли, що вони слабші. Переможець визначається не в фіналі. Переможець визначається протягом усього конкурсу. Тож, якщо ти в чомусь даєш слабину, це відчують конкурсанти, побачать журі, і ти ніколи не будеш першим.

Larisa: Богдан, какие курьезные истории случались с вами во время конкурсов красоты? Поделитесь, пожалуйста, самым ярким воспоминанием.

Богдан Юсипчук: Найбільш смішно було, коли всі хлопці передяглися в swim wear (шорти), аби йти на подіум, а в цей час якраз виходили дівчата в купальниках. І в нас у вікнах були невеликі шпаринки, через які можна було подивитися на дівчат. Це було надзвичайно кумедно, коли кілька десятків хлопців прилипли до вікон, роздивлялися дівчат і виражали свої емоції... :)

Limpo: Расскажите о закулисье конкурса "Mister Sea World 2018"… Всегда ли была честная конкуренция? Случалось ли вам сталкиваться с кознями со стороны соперников?

Богдан Юсипчук: Підлостей з боку учасників не було. Але — були хитрощі, коли конкурсанти намагалися сподобатися організаторам конкурсу, робити їм компліменти, подарунки зі своїх країн і говорити те, що хоче чути журі. А оскільки в журі сиділи далеко не останні люди, вони ці "фішки" просікали, і конкурсанти залишалися з носом.

Tilda: В СМИ писали, что вашему участию в "Mister Sea World 2018" предшествовал непростой период в вашей жизни. С чем он был связан? И помог ли конкурс пройти испытания и "обновиться"?

Богдан Юсипчук: Так, була дуже складна ситуація. По-перше, дівчина, з якою я зустрічався на той момент, не вірила в мене. І це стало однією з причин, що ми розійшлися. Мені треба було сконцентруватися на конкурсі. По-друге, близька мені людина потрапила до лікарні. По-третє, на наступний день мій рідний дядько також потрапив до лікарні. А далі, в ніч перед конкурсом, мені подзвонила племінниця моєї хорошої подруги і сказала, що подруга померла. Ця людина допомагала мені не впасти в депресію, консультувала в різних складних ситуаціях. Вона в мене вірила не менше, ніж батьки та брат. Казала, що я обов'язково виграю конкурс. Одразу після конкурсу вона повинна була приїхати в Україну (вона сама з Казахстану), але за день до самого конкурсу її не стало. А ще в ніч перед конкурсом товариш, який брав мені квитки зі знижкою, раптом сказав, що не може їх оформити. Тож мені довелося брати квитки в шість разів дорожче.

Крім того, на жаль, в українців є така риса, що вони не цінують свого — на мою адресу полилося багато критики. Але я сказав, що я все одно виграю. І зробив це.

y-grek: В каких еще конкурсах красоты собираетесь принять участие, какими титулами хотели бы пополнить свою коллекцию такого рода званий? Или завоеванного в Перу звания достаточно, на этом остановитесь?

Богдан Юсипчук: Я розумію, що після перемоги на конкурсі в Перу більше ніякий міжнародний конкурс не дасть мені перше місце. І я їх розумію. Їм потрібно показати, що на конкурсі в Перу я зайняв перше місце, а в них лише увійшов у п'ятірку або десятку.

Є ще хороший міжнародний конкурс у Таїланді, який називається "Mister Global". Але якщо я на нього поїду, то тільки через рік.

А, можливо, потрібно залишити Олімп переможцем і після конкурсу в Перу серйозно зайнятися акторською кар'єрою та продюсуванням.

Dinka: Питання, навіяне деякими учасниками "Євробачення", які встигли вже виступити на цьому вокальному змаганні за кілька різних країн... Скажіть, а ви могли б поїхати на конкурс не від України, а від іншої країни? Від чого залежало б таке рішення? Наскільки для вас принципово представляти саме Україну?

Богдан Юсипчук: Це, по-моєму, щось нереальне... Я не можу представляти іншу країну, крім України. У мене тільки українське громадянство. Так, згодом, я планую отримати американське громадянство. Але я завжди був і залишаюся українцем, тому, яке б громадянство я не отримав, я завжди буду українцем.

Paulinka: Богдан, как вам выступление Melovin на "Евровидении"? В чем он смотрелся выгоднее других, в чем, наоборот, "подкачал"? Согласны ли вы с прогнозом букмекеров, которые думают, что представителю Украины не светит ничего лучше, кроме мест в хвосте второй двадцатки?

Богдан Юсипчук: Я не дивився "Євробачення". А номер Melovin бачив тільки частково, тому що тільки вчора вночі я прилетів із Перу, не спав три доби поспіль. І в перші ж дні після повернення в Україну маю велику кількість репортажів, інтерв'ю та інших заходів, тому весь свій час присвячую тільки цьому.

Larisa: Богдан, с дебютом вас в качестве ведущего! Ваши впечатления, понравилось работать в эфире? Теперь "Сніданок 1+1" всегда будет с вами?

Богдан Юсипчук: Є беззмінні ведучі "Сніданку 1+1", і вони є професіоналами своєї справи. Мені просто дали шанс спробувати себе в якості телеведучого, який я не забуду ніколи. Але Руслан і Людмила — the best of the best.

Tianna: Як ви вважаєте, представники яких народів світу є найгарнішими у світі? Де найбільш привабливі жінки, де найчарівніші чоловіки? І наскільки виграшно виглядає природна краса українців на тлі інших народів?

Богдан Юсипчук: Найгарніші жінки — в Україні. Це безперечно. Я побачив уже більше 20-ти країн, тож маю з чим порівняти. На другому місці — колумбійки. Про чоловічу красу не можу судити, оскільки я сам є чоловіком. На мою думку, про це можуть судити виключно жінки.

Konn: Богдан, вам случалось больше получать подтверждений или опровержений в жизни стереотипа — если женщина красива, значит, она глупа?

Богдан Юсипчук: На жаль, я зустрічав більше підтверджень. Тому що красиві жінки, як правило, думають, що весь світ біля їхніх ніг, а вони завжди будуть молодими. Потім, коли все — і краса, і молодість — минає, приходить розчарування, і, окрім краси, потрібно ще щось мати. Краса заради краси — це нічого не означає. Ви маєте розуміти, що зовнішність — це просто бонус, який вам дає природа. Але ним у жодному разі не потрібно козиряти, тому що рано чи пізно це мине.

Limpo: Выигрышная эффектная внешность в жизни мужчине помогает или мешает? Как лично вам? Доводилось получать что-то "за красивые глаза"?

Богдан Юсипчук: Виграшна зовнішність — це завжди плюс.

Чи доводилося мені щось отримувати просто так, "за красиві очі"? Так, доводилося — поцілунки. :)

Але головне — це внутрішній світ, який із тобою назавжди. Краса тимчасова, як і молодість.

Limpo: Какую женщину вы считаете красивой? Вы — поклонник естественной красоты, или приветствуете желание подкорректировать внешность с помощью пластической хирургии? Какие черты характера цените в женщинах?

Богдан Юсипчук: Найбільше в жінках ціную вірність, прагнення йти до спільної мети, щедрість...

Вважаю, що, якщо є явні недоліки у зовнішності, їх можливо скоригувати. Але, якщо це комплекси, то потрібно звертатися не до пластичного хірурга, а до психолога. Потрібно розуміти, що дівчата з Інстаграму — це просто фото, відкориговане за допомогою програми. На жаль, у наш час багато людей закохуються у фото, а не в особистість.

Malinka: Чому в модельному бізнесі лише худорляві дівчата? Адже насправді в українок усе на місці — і груди, і інші 90… :) Ви розділяєте погляд, що 90-60-90 або ще більша стрункість — це гарно?

Богдан Юсипчук: Ні, я не розділяю. Для мене нормально це 95-65-95. :)))

Впевнений, що пройде рік-два-п'ять — і ці канони краси переглянуть і змінять у правильну сторону. Скажімо, Мерлін Монро була невисокою, вона не мала 90-60-90, але вона довгий час залишалася еталоном краси. Взагалі, кожен сам для себе вирішує, що для нього еталон краси. До речі, 90-60-90 — це навіть забагато для моделей, які хочуть мати ще менше, щоб просто дефілювати на подіумі. Все залежить від того, яку мету переслідують люди, а вже в залежності від мети тримати себе у відповідній формі.

Simka: Помогает ли участие в разнообразных конкурсах красоты в вашей актерской работе? Становится ли больше предложений ролей? Не боитесь ли стать заложником образа красавчика в кино?

Богдан Юсипчук: Не боюся, тому що вже став таким "заручником" і зараз залишилося тільки зламати це. На жаль, у нас в Україні, як правило, знімають саме акторів певних образів і дуже мало дають різнопланових ролей. Але, сподіваюся, що рано чи пізно це зміниться, і мені запропонують роль, яка мені не притаманна та побачать, що я можу з цим впоратися.

Чи допомагає участь у конкурсах в акторській роботі? Ще не знаю, бо пройшло ще дуже мало часу після моєї перемоги на конкурсі "Mister Sea World 2018", тож я не можу нічого сказати. На це питання я зможу відповісти десь через місяць.

Simka: Кого бы вы хотели сыграть в кино? Какая роль для вас — роль-мечта?

Богдан Юсипчук: По-перше, я хотів би зіграти Джеймса Бонда. По-друге, Ґастона з "Красуні та Чудовиська". По-третє, Джокера з "Бетмена".

Ginger: Сейчас многие известные и любимые многими картины, созданные в советские времена, оказались под запретом к показу в нашей стране. Являются ли разумными такие меры, и что они хорошего дают обществу? Разумно ли запрещать киноклассику?

Богдан Юсипчук: Я вважаю, це ненормально. Повторюся ще раз: політика не повинна мати жодного відношення до мистецтва. І навпаки.

Simona: Как вы относитесь к запретам на въезд в Украину российским актерам? Вы считаете целесообразной такую меру?

Богдан Юсипчук: Я вважаю, що політика і мистецтво — не пов'язані між собою речі.

NVSokol: Як ви ставитеся до того, що зараз все частіше перезнімають вже відоме кіно, яке полюбилося вже не одному поколінню: "Службовий роман", "Кавказька полонянка" тощо? Чи потрібні такі рімейки, особливо якщо оригінал навіть близько не вдалося "переплюнути"? І чому вдаються до такого? Бракує власних ідей, фантазії та нових сценаріїв?

Богдан Юсипчук: Я вважаю, що є брак ідей і сценаріїв. А також творці таких "рімейків" намагаються зіграти на вже відомій назві фільму. Плюс — запросивши до всього того відомих акторів.

Ginger: Кого из советских, украинских и современных отечественных актеров вы считаете гениями?

Богдан Юсипчук: Я не знаю межі між талановитими людьми і геніями. Люди інколи плутають ці поняття. Для мене геній кіно — це Чарлі Чаплін. Взагалі, як правило, геніями людей визнають після смерті, а я хочу, щоб наші актори жили довго і щасливо.

Terentij: Что, на ваш взгляд, больше всего мешает развиваться украинскому кино?

Богдан Юсипчук: Я вважаю, що нам треба створювати фільми у копродукції і у цій спільній роботі вчитися у Заходу. Нам треба робити не своє поетичне кіно, яке дивляться тільки творці. Нам треба набагато більше практики. Нам треба знімати десятки, сотні фільмів на рік, тільки тоді це перейде в якість. На жаль, в Україні багато хто думає, що ми вже знаємо та вміємо, і, відповідно, не бажає вчитися. Але, коли ми не вчимося, ми зупиняємося в розвитку. А от, коли ми вчимося, коли стаємо "вічним студентом", ми прогресуємо. Українським кінематографістам не завадило б побільше ходити на майстер-класи, побільше дивитися зарубіжні фільми, спостерігати, як поводять себе актори, що вони роблять і як. Треба більше запрошувати в Україну іноземних спеціалістів і вчитися в них.

Dinara: Как вам работается и творится в Украине, когда наше общество делит артистов и культурных деятелей на своих и чужих в зависимости от их гражданской позиции? На ваш взгляд, должен ли артист, человек к которому прислушивается, по крайней мере, почитатель его таланта, его аудитория, открыто высказывать свою политическую или гражданскую позицию, или он должен быть вне этого?

Богдан Юсипчук: Можу сказати тільки про себе особисто... Коли мені ставлять питання про питання, я намагаюся звести ці відповіді на нуль, тому що ми повинні розуміти, що рано чи пізно будь-яка війна закінчиться. А те, що ти сказав на адресу тієї чи іншої країни, залишиться, і це можуть вирвати з контексту і використати в любій формі, в якій тільки захочуть. Тому я намагаюся не говорити на такі теми.

Я вже був на трьох різних конкурсах, я бачив десятки різних країн, тож можу сказати, що в кожній країні є хороші люди, і в кожній країні є гади. Ми не повинні всіх рівняти під одну гребінку.

Я — за Україну. Але, коли я бачу, коли свої ж, українці, "котять на тебе бочку", коли ти виграв світовий конкурс, розказують, що ти щось не те там зробив, що ти якийсь не такий або ще щось, я просто не знаю, як на це реагувати. Свої ж на тебе виливають бруд... Що тоді можна говорити про інші країни, які про нас щось кажуть, якщо ми самі не в гармонії з собою.

Omega: Какие приятные и не очень открытия в жизни и в людях вы сделали с приходом известности и востребованности?

Богдан Юсипчук: Від любові до ненависті один крок, і ті люди, які тебе ледь не боготворять, вже за п'ять хвилин можуть діаметрально змінити свою думку і тебе принизити. Адже у людей є дуже погана риса: якщо хтось щось сказав, піти за натовпом і зробити так, щоб людину, про яку говорять, якось попустити. Але я дуже радий, що в таких людей є час, аби займатися не собою, а мною — не важливо, що саме вони говорять на мою адресу, адже вони свій час та енергію витрачають на мене, а не на себе. З одного боку, це класно, а з іншого — про це треба замислитися: якщо тобі час відведений Богом, то витрачати його краще на себе та своїх рідних, а не на критику на чиюсь адресу.

Omega: Богдан, Вы суеверный человек? Есть ли талисманы или ритуалы, которые приносят удачу на конкурсах или в других важных событиях?

Богдан Юсипчук: Одного разу на конкурсі в Англії карпатській мольфар зв'язав мені мольфу (це така маленька подушечка) і сказав, що вона мені допоможе. Тоді я увійшов у топ-10. Не знаю, чи це вона мені допомогла, чи спрацювало щось інше. Але насправді мій талісман — це мій хрест, який завжди зі мною.

Inga: Богдане, чи надходили вам пропозиції жити і працювати за кордоном? Чи розглядаєте ви варіант виїхати з Україну в іншу країну?

Богдан Юсипчук: Були пропозиції поїхати відпочити за кордон. Але виїхати на ПМЖ — ні. Я розглядаю Америку як потенційну країну для роботи, але назавжди залишатися там я не буду. Максимум, що може бути — працювати і жити на дві країни.

Lidia: Наверняка, у вас нет отбоя от поклонниц. Вы считаете себя избалованным женским вниманием? Легко ли в толпе симпатизирующих вам девушек рассмотреть ту единственную? Признайтесь честно, бывает, что устаете от чрезмерного внимания противоположного пола, от того что девушки навязываются вам сами? Заранее спасибо за ответ.

Богдан Юсипчук: Ні, я не втомлююся. Це класно. Це частина професії. Головне в цьому всьому — не загубити себе.

Якщо це моя дівчина, я роздивлюся її з-поміж десятків і сотень.

Tilda: Как вы относитесь к проявлению эротического в женской одежде, образе? Где лично для вас грань допустимого, в какой момент открытость каких-то участков тела становится не сексуальной, а пошлой или вульгарной?

Богдан Юсипчук: Я вважаю ненормальним, коли дівчина чи жінка оголює багато частин тіла і в цей час зі своїм обранцем виходить у люди. Це ненормально, коли всі навколо її хочуть тільки через те, що частини її тіла оголені. Ці "крючечки" можна закидати, якщо в тебе немає другої половинки, і то дуже коректно й акуратно. А коли в тебе вже є обранець, виставляти оголені частини тіла в Інстаграм чи інші соцмережі — це табу.

Надія Майна

Фото Інни Соколовської

