"Совок" победил Украину: Мухарский рассказал, как вернуть Донбасс

Руководство страны не делает никаких шагов по украинизации Донбасса.

На Донбассе нужна украинизация, считает Антин Мухарский Tv.ua

Украина имеет дело с длинной перспективой возможного освобождения территорий оккупированного Донбасса, заявил телеведущий и певец(сценический псевдоним Орест Лютый).

"И я на самом деле пока не вижу каких-то позитивных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок" — как агрессивная, консервативная и моральна традиция империи. Удалить это из голов — основная задача", — считает он.

По мнению Мухарского, руководство страны занимается оружием, армией, но при этом не делает никаких шагов по украинизации этих территорий, которые номинально являются Украиной, но по сути ею уже не являются.

"Нужна украинизация, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня", — пояснил певец во время чата в "Главреде".

По его словам, принцип "сначала промывка мозгов, потом — танки" Россией отработан хорошо.

"И он действует. Зеркально следует действовать и Украине. То есть сначала нужно украинизировать людей, давать им надежду и возможности раскрыть себя, работу, наконец, давать какую социалку — над этим тоже надо работать. А уже потом, заручившись поддержкой этого населения, можно будет понемногу освобождать территории", — добавил Мухарский.

Напомним, ранее Мухарский назвал условие, при котором Украине грозит потеря новых земель.

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