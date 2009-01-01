"Гром" и "Коршун". Военный эксперт рассказал, чем украинские оружейники порадуют в 2017 году

Необходимости принятия на вооружение ВСУ новых оперативно-тактических комплексов говорится уже достаточно давно, пишет Коваленко.

Украинская ракета "Коршун-2" фото: ТСН.ua

Новый украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" может быть построен уже в 2017 году.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом Журнале.

Он подчеркнул, что о необходимости принятия на вооружение ВСУ новых оперативно-тактических комплексов говорится уже достаточно давно.

"Необходимость обусловлена не только фактором морального и технического старения имеющихся на вооружении комплексов "Точка-У", но и крайне низкой их сдерживающей составляющей относительно современных аналогов, в частности, того же "Искандер-М". И, как мне кажется, в этом году вопрос с украинским ОТРК может из сферы обсуждения и догадок перейти в фазу полноценных, официальных испытаний", — пишет он.

"Дело в том, что намедни пресс-центр ГП КБ "Южное" отчитался о проделанной работе за 2016-й год, а также поделился планами на будущее. Что интересно, в этом отчёте было уделено внимание и ОТРК "Гром-2", в частности, КБ "Южное" подчеркнуло, что проводит разработку данного комплекса и высокоточной баллистической ракетой к нему исключительно за не бюджетные средства. Кроме того, КБ "Южное" в своем сообщении признало, что для ОТРК "Гром-2" ведётся работа и над дозвуковой крылатой ракетой "Коршун-2", — сообщает блогер.

Он также подчеркнул, что ГП КБ "Южное" отдельной строкой отмечает: "Все эти разработки могут и должны быть взяты на вооружение Украинской армии."

"Конечно, мало кому известно, что на самом деле происходит в стенах КБ "Южное", но учитывая подтекст пресс-релиза и ту немногочисленную информацию, которая имеется, наш комплекс вполне-таки может грянуть уже в этом году!", — добавил "Злой одессит".

Напомним, ранее журналист РФ объяснил превосходство новой украинской ракеты.

Фото: ТСН.