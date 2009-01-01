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Польша существенно увеличит количество рабочих виз для украинцев

Сегодня, 09:57

Украинцы, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 млрд евро.

 

работа, заробитчане, гастарбайтеры
vazirenterprises.com
Польша почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев. В этом году страна планирует выдать около 900 тысяч разрешений.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает ТСН.

В прошлом году польская сторона выдала 1 миллион 300 тысяч виз, из которых 650 тысяч — с правом на работу.

 Граждане Украины, которые работают в Польше, ежегодно присылают домой почти 5 миллиардов евро.

Ранее отмечалось, что введение безвизового режима со странами Европейского Союза дало возможность украинцам устраиваться на работу в Польше без оформления вида на жительство или рабочей визы.

 

 

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