Покушение на Гандзюк организовали и исполнили ветераны АТО из УПА Яроша - полиция

Полиция и подозреваемые в нападении на Гандзюк / Вячеслав Аброськин/Фейсбук

Нападение с кислотой на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк организовали и исполнили ветераны антитеррористической операции на востоке Украины.

В частности, непосредственно Гандзюк облил кислотой 23-летний житель Житомира, участник АТО с первых ее дней, сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

При этом он подчеркнул, что сам нападающий из-за собственной неосторожности получил значительный ожог частей тела во время совершения преступления.

"Досадно, что этого парня, как и трех других патриотически настроенных, использовал для совершения преступления тот человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - написал он.

Согласно сведений полиции, руководил группой 41-летний житель Херсонской области, ветеран АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.

"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - пояснил Аброськин.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, по словам правоохранителя, роль каждого участника этой группы будет установлена ​​в ходе проведения полного расследования.

Следствие также озвучило имена подозреваемых в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Читайте такжеНападение на Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Новикова отпустили и закрыл делоВсе они, кроме прочего, являются членами Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

В организации преступления подозревают Сергея Торбина, который является главой сразу двух общественных организаций, которые называются "Херсонская крепость" и "Добровольцев участников АТО "Добровольцы Божьей Четы"; кроме того, с марта 2018 года Торбин возглавляет Херсонский отряд Украинской добровольческой армии.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

20 августа полиция Херсона заявила, что 19 августа в результате проведения спецоперации правоохранители задержали еще троих граждан, подозреваемых в нападении с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк уже раскаялись и сознались в содеянном. Сейчас следствие установило их причастность к совершению с особой жестокостью покушения на Гандзюк.