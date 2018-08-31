В Виннице задержан подозреваемый в расстреле матери 6-летней девочки

Именно этого человека разыскивала полиция, но неизвестно, арестовали ли именно его / Фото: Нацполиция

Полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве матери 6-летней девочки, 32-летней Виталины Плахотнюк в Виннице.

Убийство произошло неделю назад - женщину хладнокровно расстреляли со спины. Случайные прохожие обнаружили ее с тремя смертельными пулевыми ранениями в спину возле железнодорожных путей в пригороде. У расстрелянной неизвестным Виталины Плахотнюк остался 6-летний ребенок - дочь, говорится в сюжете программы ТСН.

Пытаясь понять мотивы этого жуткого убийства, родственники убитой женщины терялись в догадках. Украшения с нее сняты не были, больших денег у нее при себе тоже не было - Плахотнюк работала обычным бухгалтером.

Читайте такжеПодробности резонансного убийства женщины в Виннице: появилось видео с подозреваемымЧерез несколько дней следователи озвучили одну из версий убийства - к нему мог быть причастен бывший муж Виталины. С ним она развелась год назад, до сих пор между ними были конфликты.

Кого именно сейчас задержали - его или другого человека - в полиции пока не разглашают.

Напомним, в Виннице 21 августа в людном месте тремя выстрелами в спину убили 32-летнюю женщину.