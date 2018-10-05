Убили и отрезали части тела: в РФ 12-летнюю девочку подозревают в каннибализме

В Ленинградской области РФ произошло жуткое убийство / lenobl.sledcom.ru

В поселке Новинка Кировского района Ленинградской области РФ задержали 12-летнюю девочку и 22-летнего молодого человека по подозрению в убийстве и каннибализме.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 21-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 03.10.2018 года в квартире жилого дома, расположенного в поселке Новинка Кировского района Ленобласти. По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница", - сообщили в пресс-службе облуправления Следкома РФ по Ленинградской области.

Отмечается, что в период со 2 на 3 октября между 21-летним владельцем квартиры и его гостями возник конфликт, во время которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела потерпевшего, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.

После задержания подозреваемый признался в убийстве и рассказал все обстоятельства совершенного преступления.

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"Молодые люди познакомились в кафе в Санкт-Петербурге, после чего несколько дней жили в квартире погибшего. По данным следствия, в расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которая была допрошена как несовершеннолетний свидетель и помещена в специализированное заведение для подростков", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможном употреблении задержанными в пищу фрагментов тела убитого человека.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в захваченной боевиками Горловке Донецкой области задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти людей, а также в каннибализме.