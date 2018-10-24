Бойня в колледже: СМИ узнали, что нашли у "керченского стрелка"

В вещах Владислава Рослякова найдена флешка с книгами по химии и пиротехнике, выяснили журналисты / Скриншот

В вещах подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный РФ Крым) Владислава Рослякова нашли флешку, на которой были книги по химии и пиротехнике.

Практически все книги были скачаны в Сети из открытых источников, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.

По словам источника российского агентства, "керченский стрелок" сомневался в возможности собрать по скачанным книгам бомбу.

"На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике…", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата.

СМИ писали, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек. Позже стало известно, что подозреваемый мог взять деньги для приобретения оружия и боеприпасов у своей бабушки Галины Росляковой.