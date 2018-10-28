Прогресс на марше. Оправданного много лет назад педофила-убийцу вычислили благодаря тесту ДНК

28 октября 2018, 20:22

Лишь благодаря новейшим технологиями следствию удалось отменить оправдательный приговор.

Наручники. Иллюстративные фото / YouTube

В английском городе Брайтон вновь открыли дело против 52-летнего Рассел Бишопа " по обвинению в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 1986 году.

Как сообщает портал Daily Mai, тридцать два года назад, мужчина был оправдан – благодаря недостатку улик.

Бишоп, по версии следствия, 10 октября 1986-го, совершил сексуальное насилие против девятилетних школьниц Николу Феллоуз и Карен Хедеуэй, а затем убил их путем удушения.

Однако в последнее время благодаря развитию технологий судмедэкспертам удалось сопоставить образцы ДНК, взятые у подозреваемого и его предполагаемых жертв.

"Генетическая экспертиза была доступна и тогда, но эта область находилась в зачаточном состоянии. Новые улики позволили отменить оправдательный приговор", − заявил прокурор Брайан Альтман.

Сам Бишоп 4 февраля 1990 года совершил нападение в том же Брайтоне на другую школьницу. Девочка осталась жива, а он сам был помещен в тюрьму за покушение на убийство.

Рассел Бишоп / Daily Mail

Напомним, в Полтавской области педофил надругался над 7-летней дочерью сожительницы.

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