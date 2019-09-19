Стабильный: врач рассказала о состоянии избитого зама Кличко

Владимир Слончак / Фото: kyivcity.gov.ua

Избитый заместитель мэра Киева Владимир Слончак чувствует себя уже лучше. Об этом Українській правді рассказала врач Лариса Вакуленко.

По ее словам, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

"Сейчас состояние его стабильное. Сегодня он себя чувствует чуть лучше", - отметила медик.

Кроме того, Вакуленко указала, что у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Ему наложили три шва на голову.

При этом заместителя Кличко уже перевели из реанимации, но ему все еще показан постельный режим. Согласно прогнозам медиков, лечение Слончака может продолжаться от 10 до 14 дней.

Также сообщается, что правоохранители не приходили к пострадавшему за то время, что он в больнице.

Напомним, что 17 сентября в Киеве неизвестные напали и избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. В КГГА заявили, что пострадавший в тяжелом состоянии и ему наложили 17 швов.