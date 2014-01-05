В ДТП на Черкасчине погибли четверо молодых парней

Около трех часов ночи 5 января в с. Русская Поляна, Черкасского района по ул. Шевченко 19-летний водитель автомобиля "Opel Omega" не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

По данным ГСЧС, столкновение было такой силы, что водитель легковушки и три его пассажира – местные жители 16-ти, 17-ти и 20-ти лет, – от полученных травм скончались на месте происшествия.

На место ДТП прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специального оборудования провели деблокирование из автомобиля тела одного из погибших.

Как ранее писал "Главред", 2 января в Кицманском районе Буковины микроавтобус столкнулся с легковушкой. 4 человека погибли, еще 4 получили ранения.

Видео: ГУ ГСЧС в Черкасской области