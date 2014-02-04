На Прикарпатье подросток устроил резню в школе

На Прикарпатье парень порезал ножом девятиклассника на глазах у целого класса из-за мобильного телефона.

Молодой человек хотел вернуть телефон, который ранее был кем-то украден, передает ТСН.

Сейчас ни родные потерпевшего, ни родные нападающего ситуацию не комментируют.

Резня произошла на глазах у всего класса. Как только прозвенел звонок на перерыв и учительница вышла, как в класс вошел посторонний юноша и сцепился с одним из школьников, дважды ударив его ножом. После этого, по словам свидетелей, нападающий спокойно ушел, а нож выбросил в снег на школьном дворе. Позже его изъяли в качестве доказательства.

В нападающем дети узнали старшего брата своего одноклассника. 17-летний юноша учился в этой же школе, но после девятого класса пошел в ПТУ. Впоследствии следователи узнали, что в школу он пришел за мобильным телефоном, который Василий якобы забрал у его брата. Сейчас нападающий дома под личным обязательством.

Милиция возбудила уголовное производство по факту хулиганства. Если дело не переквалифицируют, то нападающий может ограничиться штрафом. Пострадавший 14-летний ученик с двумя ножевыми ранениями сейчас находится в больнице.

По словам медиков, жизненно важные органы не повреждены, и парень будет жить.

Напомним,3 февраля в Москве вооруженный десятиклассник открыл огонь из пистолета в собственной школе во время урока биологии.

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