ДТП на Сумщине: две недели назад у водителя родился ребенок

У водителя маршрутки, который совершил ДТП на железнодорожном переезде на Сумщине, две недели назад родился ребенок.

Об этом рассказали знакомые семьи парня, пишет "Сегодня".

Напомним, за рулем маршрутки был 28-летний житель Сум Богдан Л.

Как сообщал источник в одном из силовых ведомств, парень заявил, что выехал на переезд, поскольку его ослепило солнце.

Как ранее сообщалось, по предварительной информации, он проигнорировал запрещающий звуковой и световой сигнал и выехал на рельсы. В это время маршрутку протаранил пассажирский поезд. 12 пассажиров маршрутки погибли, еще шесть госпитализированы.

Водитель маршрутки был задержан, его обвиняют в ДТП, поскольку он хотел в последний момент "проскочить" перед поездом через переезд, но не успел. Больше об аварии читайте здесь.