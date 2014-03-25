В Ровно убит активист "Правого сектора" Саша Белый - депутат

В Ровно убит активист, руководитель западноукраинского "Правого сектора" по прозвищу "Саша Белый" (Александр Музычко).

Об этом сообщил нардеп Олесь Доний на своей странице в Facebook.

"Только что сообщили, что убили "Сашу Белого" ​​(Александра Музычко) в Ровно. Два автомобиля подрезали его машину, вытащили, пересадили к себе. Затем выбросили на землю - руки за спиной в наручниках, два выстрела в сердце", - написал политик.

Информацию об убийстве подтвердил и журналист Александр Курсик, пишет "Украинская правда".

Ровенский сайт "ВСЕ" сообщил, что убийство произошло около 23:40 понедельника, 24 марта, в кафе "Три карася".

По данным издания, там неизвестные устроили стрельбу, в результате которой и погиб Музычко.

Также, по информации журналистов, неизвестные похитили еще шестерых человек, которые были в кафе. Трое из них - активисты "Правого сектора".

Ровенские СМИ пишут, что, по одному из предположений, действовала российская диверсионная группа. У Музычко - три огнестрельных ранения в ногу и сердце, а сам он, когда тело обнаружили был закован в наручники.

На территории самого кафе , где произошло убийство обнаружили несколько гильз, в том числе, и от пистолета Макарова.

"Саша Белый" получил известность в Интернете после появления нескольких роликов с ним. На одном из них вооруженный активист выступал на президиуме Ровенского облсовета, на другом - ударил ровенского прокурора якобы за плохое расследование дела об убийстве женщины.

После этого имя Белого активно использовали российские журналисты, рассказывая страшилки об Украине.