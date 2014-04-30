В Донецке террористы с автоматами ограбили банк

В среду, 30 апреля, в Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк "Райффайзен Банк Аваль".

Два сотрудника банка были захвачены в заложники, сообщает пресс-служба МВД.

Однако благодаря профессиональным действиям группы быстрого реагирования, в состав которой вошли сотрудники милиции и военнослужащие Нацгвардии, были задержаны 7 членов банды.

У них изъяты 2 автомата Калашникова, карабин и 2 пистолета. Ведутся поиски остальных злоумышленников.

Ранее "Главред" сообщал, что самозваный глава "Донецкой республики" Денис Пушилин заявил, что у боевиков достаточно оружия.

Фото: Facebook Евромайдан