В Мариуполе задержан майор-предатель: продавал оружие террористам

В Мариуполе Донецкой области украинские силовики разоблачили предателя, который продавал оружие захватившим Славянск террористам.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал в эфире "5 канала", сообщает УНИАН.

По его словам, задержан майора одной из наших оборонных структур, который был уличен в продаже оружия сепаратистам.

"Он арестован, ведется следствие, по нему в ближайшее время будут обнародованы все данные, чтобы другим неповадно было. К сожалению, в каждой стране в такой ситуации находятся предатели", - сказал Геращенко.

Ранее "Главред" сообщал, что участники антитеррористической операции на Донбассе говорят, что многочисленных жертв силовиков можно было избежать, если бы не предатели, которые планомерно "сливают" информацию сепаратистам.