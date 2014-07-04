В харьковском метро закрыли станцию: ищут взрывное устройство

В Харькове из-за сообщения о взрывном устройстве перекрыта станция метро "Завод имени Малышева".

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным местных властей, сообщение о том, что на станции "Завод имени Малышева" находится взрывное устройство, поступило сегодня, 4 июля, в 6:45.

"Со станции сразу были эвакуированы пассажиры, а ее входы и выходы - перекрыты", - добавили в горсовете.

Также стало известно, что в настоящее время поезда Холодногорско-Заводской линии метро следуют через станцию "Завод имени Малышева" транзитом.

"Сейчас в метро работают взрывотехники", - добавили местные власти.

Ранее сегодня, 4 июля, стало известно, что в расположенном в Киеве главном офисе "5 канала" искали взрывчатку, сотрудников из здания эвакуировали. После проверки здания взывчатка не была обнаружена, вещание телеканала возобновили.