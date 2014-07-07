Под Донецком взорвали мост и пустили эшелон под откос, опубликованы фото и видео

В понедельник, 7 июля, в районе населенного пункта Новобахмутовка (Ясиноватский район Донецкая области) взорван железнодорожный мост, проходящий над дорогой Славянск – Донецк – Мариуполь.

Об этом со ссылкой на Службу автомобильных дорог области сообщает "Интерфакс-Украина".

В службе сообщили, что в результате взрыва произошло обрушение пролетов моста на автодорожное полотно. В момент взрыва на железнодорожной линии находился грузовой состав.

Сейчас дорожные службы перекрывают движение на этом участке дороги. Объезд автотранспорта осуществляется через населенные пункты Новобахмутовка и Розовка, а также через Очеретино. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, что на днях в селе Трехизбенка Славяносербского района Луганской области взорвали стратегический мост через реку Северский Донец. Без продуктов остались тысячи человек.

Фото: rubezhnoe.org, видео: ТСН