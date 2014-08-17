Аваков и СБУ рассказали о задержании диверсантов, которые устроили взрыв на заводе в Харькове

В Харькове МВД совместно с СБУ задержали одну из диверсионных групп, которая совершила ряд терактов с использованием гранатометов и огнеметов. Шестеро диверсантов арестованы. У них изъяты: гранатометы, огнемет, стрелецкое вооружение.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook

Между тем, в докладе Президенту Украины Петру Порошенко, глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что силовики разоблачила и обезвредила террористическую группу, которую координировали спецслужбы Российской Федерации, пишет УНИАН.

По его словам, шестеро задержанных диверсантов подозреваются в осуществлении взрыва в ночь на 3 августа на территории Харьковского бронетанкового завода.

Задержание произошло при попытке осуществить разрушение одного из админзданий на базе отдыха, где временно проживают сотрудники милиции на территории Днепропетровской области.

У задержанных изъято большое количество оружия, в том числе автоматы и гранатометы, а также взрывчатку и накопитель с видеофайлами совершенных преступлений, которые в качестве отчетов передавались российским спецслужбам.

В ходе проведенных следственных действий установлено, что члены группы, которые имели связи с сотрудниками ФСБ России, разрабатывали планы террористических атак на стратегически важные объекты Харьковской области, а также осуществляли вербовку новых членов бандитской группировки.

По фактам противоправной деятельности СБУ начала досудебное расследование.

Напомним, 12 августа, в Луганской области СБУ задержала члена "парламента" так называемой ЛНР - гражданина Украины Ивана Коровина.