В Николаеве бойцы КОРД штурмом взяли квартиру с вооруженными преступниками

В Николаеве бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли квартиру, в которой находились вооруженные преступники.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевщины, ранее они ранили и ограбили местного предпринимателя на сумму около 400 тысяч гривен.

30 июня неизвестные в одном из секонд-хендов произвели выстрелы. Ранили предпринимателя и отобрали у него сумку, где было 275 тыс. грн и 5 тыс. долл.

Мужчина получил непроникающей ранения в живот, а также в кисть, что повлекло к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП, полковник полиции Игорь Павлюк, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.

"По стечению обстоятельств неподалеку от места происшествия находились прохожие — один из них пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать. Одного из них, который убегал на велосипеде, им удалось догнать. Другой преступник скрылся, однако сотрудники успели заметить, в какой из подъездов многоэтажки он забежал.

После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание. Для осуществления штурма квартиры и задержание преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД", — заявил Павлюк.

В квартире подозреваемого были найдены обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники украли у предпринимателя.

фото; видео: mk.npu.gov.ua