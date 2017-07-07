В Москве тяжелой смертью умер "атаман" Козицын — волонтер

В Москве тяжелой смертью умер "атаман" российской "казачьей" организации "Всевеликое войско Донское", который вместе со своими пособниками воевал на Донбассе на стороне боевиков ЛНР, Николай Козицын.

Об этом волонтер и активистка Гайдэ Ризаева написала на своей странице в Facebook.

Позже она уточнила, что лидера "казаков" уничтожил рак печени.

"Только что мне сообщили, что в Москве тяжелой смертью умер… Козицын... В его лапы попали многие наши военнослужащие, и я, в частности...", — отметила Ризаева.

Напомним, с 2015-го по начало 2017 года разными способами были ликвидированы ряд лидеров террористов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в частности, командиры банд "Спарта" и "Сомали" последней "республики" — Арсен Павлов (прозвище "Моторола"), Михаил Толстых ("Гиви").