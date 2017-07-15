"Морпехи" ДНР избили своего командира — российского офицера

На захваченной части Донбасса члены одного из подразделений "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР разоружили и избили своего командира — офицера вооруженных сил России.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что противник уже "арестовал" трех террористов, которые участвовали в избиении военного.

"… военнослужащие одного из подразделений "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" разоружили и избили своего командира…, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу применить оружие в связи с отказом выполнять его приказы", — отметили в Минобороны.

Позже, "по результатам служебного расследования данного инцидента, российский офицер был оправдан, а трое военнослужащих, которые наиболее активно участвовали в его избиении, арестованы".

Ранее сообщалось, что ряды боевиков ДНР и ЛНР продолжает проверять комиссия Южного военного округа (Ростов-на-Дону) вооруженных сил РФ, ревизоры требуют от российских военных-контрактников рапорты о досрочном увольнении без указания даты подачи.