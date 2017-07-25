Смертельное ДТП на Киевщине. Девушка за рулем Mazda выскочила на встречку и протаранила Mercedes

В результате на месте до приезда медиков погибла 29-летняя киевлянка.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
В результате на месте до приезда медиков погибла 29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda. При себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительно до конца 2016 года.
Сообщается, что 47-летний киевлянин, водитель Mercedes, отказался от оказания медицинской помощи.
Напомним, ранее на Киевщине Nissan на встречке протаранил два авто, пострадали 9 человек.
Фото: ГУ НП в Киевской области.