Смертельное ДТП на Киевщине. Девушка за рулем Mazda выскочила на встречку и протаранила Mercedes

Во вторник, 25 июля, около 14.30 часов, в Киевской области на одесской трассе пгт Гребенки Васильковского района, автомобиль Mazda, который двигался в направлении столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

В результате на месте до приезда медиков погибла 29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda. При себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительно до конца 2016 года.

Сообщается, что 47-летний киевлянин, водитель Mercedes, отказался от оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее на Киевщине Nissan на встречке протаранил два авто, пострадали 9 человек.

Фото: ГУ НП в Киевской области.