На Киевщине россиянина и белоруску поймали с героином на 7 миллионов, опубликованы фото и видео

В Киевской области правоохранители задержали 29-летнего россиянина и его знакомую из Республики Беларусь, в автомобиле которых следователи изъяли около 2,6 кг героина на 7 миллионов гривен.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Отмечается, что один грамм данного элитного наркотического средства по ценам "черного рынка" стоит около 100 долларов США.

"Изъятые наркотические вещества под охраной направлены на соответствующие экспертизы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Задержанным может грозить до восьми лет лишения свободы. Продолжается комплекс неотложных следственно-оперативных действий. Полицейские устанавливают, откуда и куда переправлялся данный груз", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве накрыли дилера, который ранее продавал наркотики в Испании.

Фото: npu.gov.ua.

Видео: Поліція Київщини.