Трагедия в Крыму. В автокатастрофе погибли делегат Курултая и спортсмен

В захваченном Россией Крыму в автокатастрофе погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов, а также спортсмен и тренер Руслан Усманов.

Об этом нардеп, глава Меджлиса Рефат Чубаров написал на своей странице в Facebook.

Политик не уточнил подробности трагедии, но выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в конце сентября в Крыму недалеко от Керчи перевернулся автобус, пострадали 18 человек, трое из них — были госпитализированы. Узнать больше об инциденте можно здесь.