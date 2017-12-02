В МИДе назвали причину гибели украинца на Шри-Ланке

На Шри-Ланке в результате шторма погиб украинец, говорится в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел нашей страны.

По данным ведомства, "принимаются первоочередные и необходимые при таких обстоятельствах меры".

"Консул подтверждает гибель украинца результате шторма в Шри-Ланке", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что на Шри-Ланку и остров Ява обрушились мощный циклон с ливнями, которые вызвали наводнения, в результате непогоды погибли минимум 50 людей, среди них мог быть украинец.