В полиции назвали основные версии убийства юристки

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович заявил, что следствие считает основными четыре версии убийства юристки Ирины Ноздровской, в частности, рассматривает профессиональную деятельность, хулиганство и желание совершить изнасилование.

Первая версия является главной, рассказал он журналистам, говорится на сайте телеканала "112 Украина".

"Основные четыре (версии — Ред.). Чтобы перечислить, профессиональная деятельность, вторая конкретизирована, по последнему делу по факту ДТП. Следующая версия — хулиганство. Еще одна версия — то, что ее кто-то хотел изнасиловать", — отметил спикер.

По его словам, сейчас правоохранители уточнили, что "именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство". "Мы поставили эту версию как одну из первых на то, чтобы отрабатывать", — добавил Жукович.

Также он опроверг информацию о задержании и объявлении кому-либо о подозрении по делу. "Нет, мы просто проводили следственные действия, мы опрашиваем людей", — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли ее тело. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. СМИ писали, что на женщине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".